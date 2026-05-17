عقيد إسرائيلي: الحكومة تُفرّط بمستوطنات الشمال

حذّر العقيد الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كوبي ماروم من أن حكومة نتنياهو تواصل "خسارة مستوطنات الشمال"، متهمها بالتعامل مع الوضع هناك كما لو أن وقف إطلاق النار قد أصبح أمرًا مُسلّمًا به، وانتقلت لانشغالات سياسية أخرى بعيدًا عن احتياجات الجبهة.

وقال ماروم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن الحكومة "لا تُظهر أي التزام حقيقي بتنفيذ قراراتها بشأن إعادة إعمار الشمال"، مشددًا على أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى "فقدان الشمال مرة أخرى"، في إشارة إلى تدهور الوضع الأمني وتراجع ثقة المستوطنين في قدرة الحكومة على حمايتهم.

تأتي هذه التصريحات ضمن موجة انتقادات متصاعدة داخل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، حيث تتهم شخصيات بارزة الحكومة بالتقصير في التعامل مع أزمات الشمال وعدم تطوير خطط واضحة لإعادة المستوطنين وتأمين المنطقة في ظل استمرار التوتر مع المقاومة اللبنانية.

