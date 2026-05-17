لابيد: نتنياهو يبيع "أمن إسرائيل" لتأجيل خسارته

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الأحد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالسعي إلى تأجيل خسارته المتوقعة في الانتخابات المقبلة عبر ما وصفه بمحاولات "كسب بضعة أيام إضافية" في مكتب رئاسة الوزراء.

وقال لابيد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو "يبيع أمن إسرائيل" مقابل مصالحه السياسية، مشيرًا إلى أن سعيه لتمرير قانون يتيح التهرب من الخدمة العسكرية يُعد "خيانة إضافية لجنود الجيش الإسرائيلي ولأفراد الاحتياط" وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات لابيد في ظل تصاعد الأزمة الداخلية داخل كيان الاحتلال، وسط خلافات حادة حول قانون الخدمة العسكرية وتراجع شعبية الحكومة، الأمر الذي يزيد من انقسام الائتلاف الحاكم ويرفع منسوب التوتر السياسي.

وفي سياق متصل، هاجم رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك، نتنياهو، متهمًا إياه بمحاولة اختلاق ذرائع لاستئناف الحرب على أي من الجبهات، بهدف تأجيل موعد الانتخابات والحفاظ على بقائه في السلطة.

