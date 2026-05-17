الاحتلال يعترف بإصابة أربعة من جنوده في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إصابة أربعة من عناصره، ضابطان وجنديان، خلال معارك مع المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان، في ظل التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية.

وأوضح بيان "الجيش" أن إحدى الإصابات تُعد خطرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاشتباكات.

ويأتي الإعلان رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان أول أمس، غير أن جيش الاحتلال واصل خروقاته عبر قصف منشآت مدنية ومناطق مأهولة، ما دفع المقاومة اللبنانية إلى الرد باستهداف تجمعات وآليات الاحتلال المتوغلة في الجنوب، إضافة إلى قصف مواقع ومستوطنات محاذية للحدود.

وفي سياق متصل نشر موقع "القناة 7" العبري مقطع فيديو، قالت إنه من مراسم جنازة الضابط في لواء غولاني "معوز يسرائيل ريكانتي" الذي قتل بانفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، في وقت سابق.

وتشهد الجبهة الشمالية توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، وسط تحذيرات من إمكانية توسّع دائرة المواجهة في حال استمر الاحتلال في عمليات القصف والانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين