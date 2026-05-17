فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرطة خانيونس تضع تعليمات لتنظيم حفلات الأفراح

بالأسماء.. الحرس القديم يغيب ووجوه جديدة تصعد إلى اللجنة المركزية لـ"فتح"

خروقات الاحتلال متواصلة.. 6 شهداء أحدهم متأثرًا بجراحه في قطاع غزة

عقيد إسرائيلي: الحكومة تُفرّط بمستوطنات الشمال

لابيد: نتنياهو يبيع "أمن إسرائيل" لتأجيل خسارته

الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.3 بالمئة في الربع الأول

الاحتلال يعترف بإصابة أربعة من جنوده في لبنان

خامنئي يعيّن رئيس البرلمان ممثل البلاد في الصين

المحكمة السعودية تعلن غرة ذي الحجة ويوم عيد الأضحى 2026

حماس: استهداف الاحتلال تكية طعام جريمة حرب متعمدة

بالفيديو الاحتلال يعترف بإصابة أربعة من جنوده في لبنان

17 مايو 2026 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
...
إصابة أربعة من جنود الاحتلال خلال معارك مع المقاومة اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إصابة أربعة من عناصره، ضابطان وجنديان، خلال معارك مع المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان، في ظل التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية.

وأوضح بيان "الجيش" أن إحدى الإصابات تُعد خطرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاشتباكات.

ويأتي الإعلان رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان أول أمس، غير أن جيش الاحتلال واصل خروقاته عبر قصف منشآت مدنية ومناطق مأهولة، ما دفع المقاومة اللبنانية إلى الرد باستهداف تجمعات وآليات الاحتلال المتوغلة في الجنوب، إضافة إلى قصف مواقع ومستوطنات محاذية للحدود.

وفي سياق متصل نشر موقع "القناة 7" العبري مقطع فيديو، قالت إنه من مراسم جنازة الضابط في لواء غولاني "معوز يسرائيل ريكانتي" الذي قتل بانفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، في وقت سابق.

وتشهد الجبهة الشمالية توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، وسط تحذيرات من إمكانية توسّع دائرة المواجهة في حال استمر الاحتلال في عمليات القصف والانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #لبنان #جنوب لبنان #الحرب على لبنان #عمليات حزب الله #إصابات جيش الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة