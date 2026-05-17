حكومة الاحتلال تصادق على إقامة مجمع عسكري مكان مقر الأونروا في القدس

17 مايو 2026 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
مقر لأونروا في القدس

كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، النقاب، عن مصادقة "الحكومة الإسرائيلية" على مقترح تم تداوله مؤخرا، يقضي بإقامة مجمع تابع لوزارة الحرب في مدينة القدس، على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الذي جرى هدمه مؤخرًا.

وقال كاتس، في تصريح نقلته وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن المشروع سيضم مكتب تجنيد، ومتحفًا للجيش، إضافة إلى مكتب لوزير الدفاع، متبجحا بأن الخطوة تأتي في إطار "تعزيز القدس وترسيخها كعاصمة أبدية للشعب اليهودي".

وأضاف أن الاحتلال "طرد منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة”، والتي وصفها بأنها “داعمة للإرهاب"، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية سيطرت على الأرض وتعمل حاليًا على تنفيذ المشروع الجديد في الموقع.

والخميس الماضي، نشرت وسائل الإعلام المحلية الإسرائيلية والدولية عن تفاصيل المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على موقع الأونروا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المشروع، الذي أعده وزير "الجيش" يسرائيل كاتس، يشمل بناء متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزير الأمن قرب "تلة الذخيرة" في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
