ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72,763 شهيدًا و172,664 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الإحصائية التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,763 شهيدًا و172,664 إصابة.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي، الأحد، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان جديدان و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم، إضافة إلى 19 إصابة.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن بسبب الظروف الميدانية.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 871 شهيدًا و2,562 إصابة، إلى جانب انتشال 776 جثمانًا من مناطق متفرقة في القطاع.

