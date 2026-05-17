فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرطة خانيونس تضع تعليمات لتنظيم حفلات الأفراح

بالأسماء.. الحرس القديم يغيب ووجوه جديدة تصعد إلى اللجنة المركزية لـ"فتح"

خروقات الاحتلال متواصلة.. 6 شهداء أحدهم متأثرًا بجراحه في قطاع غزة

عقيد إسرائيلي: الحكومة تُفرّط بمستوطنات الشمال

لابيد: نتنياهو يبيع "أمن إسرائيل" لتأجيل خسارته

الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.3 بالمئة في الربع الأول

الاحتلال يعترف بإصابة أربعة من جنوده في لبنان

خامنئي يعيّن رئيس البرلمان ممثل البلاد في الصين

المحكمة السعودية تعلن غرة ذي الحجة ويوم عيد الأضحى 2026

حماس: استهداف الاحتلال تكية طعام جريمة حرب متعمدة

وزارة الصحة بغزة تعلن إعادة تفعيل برنامج زراعة القرنيات

17 مايو 2026 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
...
إعادة تفعيل البرنامج لخدمة مرضى العيون (صورة تعبيرية)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، عن إعادة تفعيل برنامج زراعة القرنيات في القطاع، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لاستعادة وتطوير الخدمات الصحية، وتلبيةً لاحتياجات مرضى العيون الذين هم في أمسّ الحاجة لهذه العمليات الجراحية لإنقاذ بصرهم.

وتقدمت الوزارة بخالص الشكر والتقدير لعائلة الشهيد محمود عدنان أبو سيسي (32 عاماً)، رحم الله فقيدهم، مشيدةً بموقفهم النبيل وإيثارهم العالي بعد أن قرروا التبرع بقرنيتيه، "ليهبوا النور لغيرهم ممن حُرموا من نعمة الإبصار".

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والفعاليات المجتمعية إلى التفاعل والمساندة مع الحملة المجتمعية للتبرع بالقرنيات من المتوفين، مؤكدة على أهمية هذا التكافل الاجتماعي والطبي في تخفيف معاناة مئات المرضى وإعادة الأمل إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #وزارة الصحة #القرنيات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة