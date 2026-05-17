وزارة الصحة بغزة تعلن إعادة تفعيل برنامج زراعة القرنيات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، عن إعادة تفعيل برنامج زراعة القرنيات في القطاع، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لاستعادة وتطوير الخدمات الصحية، وتلبيةً لاحتياجات مرضى العيون الذين هم في أمسّ الحاجة لهذه العمليات الجراحية لإنقاذ بصرهم.

وتقدمت الوزارة بخالص الشكر والتقدير لعائلة الشهيد محمود عدنان أبو سيسي (32 عاماً)، رحم الله فقيدهم، مشيدةً بموقفهم النبيل وإيثارهم العالي بعد أن قرروا التبرع بقرنيتيه، "ليهبوا النور لغيرهم ممن حُرموا من نعمة الإبصار".

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والفعاليات المجتمعية إلى التفاعل والمساندة مع الحملة المجتمعية للتبرع بالقرنيات من المتوفين، مؤكدة على أهمية هذا التكافل الاجتماعي والطبي في تخفيف معاناة مئات المرضى وإعادة الأمل إليهم.

