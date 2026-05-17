فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة الأسرى: تدهور صحي ومعيشي لأسرى في سجن مجدو

يديعوت: جيش الاحتلال يمر الآن بمراحل انهيار من حيث القوة البشرية

مسيرات لإحياء ذكرى النكبة في عدة مدن أميركية

مراكز الإيواء في غزة.. نازحون خلف الجدران خارج خريطة المساعدات

شهيد ومصابون في خان يونس.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فجوة مالية بـ34 مليار شيكل تربك جيش الاحتلال

بعد نجاته من المجزرة.. منزل متصدع يدفن أحمد إلى جوار عائلته

"غزة حية".. تضامن رمزي على هامش مهرجان كان السينمائي

مستوطنون يُصيبون 5 مواطنين جنوب بيت لحم.. واقتحامات واعتقالات للاحتلال بالضفة

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في وفاة وتعذيب الأسرى الفلسطينيين

"الجنائية الدولية" تصدر مذكرات اعتقال سرية لمسؤولين بدولة الاحتلال

17 مايو 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
مذكرات الاعتقال صدرت بحق ثلاثة سياسيين إسرائيليين (صورة تعبيرية)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين في دولة الاحتلال ، بينهم سياسيون وعسكريون، على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، الأحد، عن مصدر دبلوماسي، أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق ثلاثة سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، من دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم.

وحتى الآن، كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين تتعلقان برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، واللتين صدرتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعتبرت، في قرارها المتعلق "بنتنياهو وغالانت"، أن هناك "أساسًا معقولًا" للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة، بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، وتوجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين.

المصدر / وكالات
#الجنائية الدولية #جرائم الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة