"الجنائية الدولية" تصدر مذكرات اعتقال سرية لمسؤولين بدولة الاحتلال

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين في دولة الاحتلال ، بينهم سياسيون وعسكريون، على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، الأحد، عن مصدر دبلوماسي، أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق ثلاثة سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، من دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم.

وحتى الآن، كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين تتعلقان برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، واللتين صدرتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعتبرت، في قرارها المتعلق "بنتنياهو وغالانت"، أن هناك "أساسًا معقولًا" للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة، بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، وتوجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين.

