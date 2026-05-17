فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

يديعوت: جيش الاحتلال يمر الآن بمراحل انهيار من حيث القوة البشرية

مسيرات لإحياء ذكرى النكبة في عدة مدن أميركية

مراكز الإيواء في غزة.. نازحون خلف الجدران خارج خريطة المساعدات

شهيد ومصابون في خان يونس.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فجوة مالية بـ34 مليار شيكل تربك جيش الاحتلال

بعد نجاته من المجزرة.. منزل متصدع يدفن أحمد إلى جوار عائلته

"غزة حية".. تضامن رمزي على هامش مهرجان كان السينمائي

مستوطنون يُصيبون 5 مواطنين جنوب بيت لحم.. واقتحامات واعتقالات للاحتلال بالضفة

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في وفاة وتعذيب الأسرى الفلسطينيين

الشابي لـ "فلسطين": أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة رغم تهديدات الاحتلال

هيئة الأسرى: تدهور صحي ومعيشي لأسرى في سجن مجدو

17 مايو 2026 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
...
تعرض الأسرى للضرب في سجون الاحتلال (صورة تعبيرية)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لعدد من الأسرى، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري ونقص الرعاية الطبية والغذائية.

وأوضحت الهيئة في تقرير الأحد، وعقب زيارة محاميها لسجن مجدو، أن الأسير خليل محمد رياحي (48 عاماً) من مخيم بلاطة والمعتقل منذ 27 /11/2025 يواجه ظروفا صحية صعبة، حيث فقد نحو 30 كيلوغراما من وزنه نتيجة نقص كميات الطعام ورداءة نوعيته، ويعاني رياحي من أمراض القلب والضغط والدهنيات، وتوفر له إدارة السجن الأدوية الخاصة بهذه الأمراض بشكل يومي، إلا أنها ترفض تزويده بعلاج لمشكلة عصارة المعدة والارتجاع سوى لمرة واحدة فقط.

كما أفاد الأسير بتعرضه للضرب المبرح خلال الأيام الأولى لاعتقاله، ما أدى إلى كسر جميع أسنانه في الفك السفلي، مشيرا إلى أنه نُقل لاحقا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، إلا أن الطبيب رفض توثيق الاعتداء، واعتبر أن إصابة الأسنان سابقة للاعتقال.

في السياق، نقل المحامي شهادة الأسير عمر محمد صدقي الصغيري (18عاما) من محافظة طوباس، المعتقل بتاريخ 27/11/2025، والذي كان قد خضع لعملية جراحية في إصبع يده اليسرى قبل اعتقاله بأسبوع، مشيرا إلى أن حالته تحسنت جزئياً حيث بات قادراً على تحريك إصبعه بشكل محدود، كما أصيب بمرض سكابيوس قبل نحو أربعة أشهر، وهو حاليا في مرحلة التعافي.

أما الأسير القاصر تيسير قاسم (17 عاماً) من مدينة نابلس، والمعتقل منذ 24/7/2025 فقد أشار إلى معاناته من ضيق في التنفس منذ نحو شهر، نتيجة تعرضه للضرب المباشر على منطقة الصدر من قبل وحدات القمع داخل السجن.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن هذه الشهادات تعكس استمرار التحديات الصحية والإنسانية التي يواجهها الأسرى داخل السجون، خاصة في ظل نقص الرعاية الطبية وتكرار حالات الاعتداء وسوء ظروف الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجن مجدو #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة