مسيرات لإحياء ذكرى النكبة في عدة مدن أميركية

شهدت عدة مدن أميركية، الليلة، مسيرات ووقفات جماهيرية لإحياء الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، حيث خرج آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن، إضافة إلى مدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، رافعين الأعلام الفلسطينية والرموز المرتبطة بحق العودة، مرددين هتافات داعمة لقطاع غزة ومدينة القدس، في واحدة من أوسع التحركات الشعبية المرتبطة بذكرى النكبة هذا العام.

وفي نيويورك، تجمع المشاركون في Washington Square Park قبل انطلاق المسيرة، حيث ركزت الكلمات والشعارات على الحرب المستمرة في غزة، والتضامن مع القدس والمسجد الأقصى، وربط المشاركون بين ذكرى تهجير الفلسطينيين عام 48، وما يجري حاليا في الأراضي الفلسطينية.

وكما رفع العديد من المتظاهرين مفاتيح رمزية تعبيراً عن التمسك بحق العودة، وهو أحد أبرز الرموز المرتبطة بذكرى النكبة.

وفي العاصمة الأميركية واشنطن، شهدت مناطق قريبة من البيت الأبيض فعاليات ومسيرات مشابهة، شارك فيها فلسطينيون ومتضامنون من جنسيات مختلفة، مطالبين بوقف الحرب في غزة وإنهاء معاناة المدنيين، مع التأكيد على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتأتي هذه التحركات ضمن فعاليات أوسع شهدتها مدن أمريكية ودولية لإحياء ذكرى النكبة الـ78، وسط دعوات لاستمرار الضغط الشعبي والسياسي دعماً للحقوق الفلسطينية.

