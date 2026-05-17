مستوطنون يُصيبون 5 مواطنين جنوب بيت لحم.. واقتحامات واعتقالات للاحتلال بالضفة

أصيب خمسة مواطنين، صباح الأحد، من جراء اعتداء نفذه مستوطنون على منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في القرية، واعتدت على السكان بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة خمسة أفراد من عائلة الشلالدة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن المستوطنين سرقوا عددًا من الهواتف الخلوية، وحطموا أخرى، كما استولوا على مفتاح إحدى المركبات.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم في محافظة بيت لحم، بعد أيام من إصابة مسنة بكسر في يدها على إثر اعتداء مماثل في منطقة المنية.

وفي سنجل شمال شرق رام الله، اقتحم مستوطنون حي المزيرعة قرب منازل المواطنين عند مدخل البلدة، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من قرية حوسان غرب بيت لحم، وهما محمد وفارس تيسير حمامرة، عقب مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه.

وكما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من بلدة كوبر شمال المدينة، وهما كريم يوسف وإلياس الفحل، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة نبع غزال الفارسية، واعتقلت الشاب أحمد حسين دراغمة، من داخل خيمته.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال، فجر الأحد، على مواطن من بلدة أوصرين جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أوصرين فجرا، وداهمت منزل المواطن أشرف زيدان عديلي، برفقة كلاب بوليسية، وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، كما نفذت أعمال حفر في محيطه، واعتدت عليه بالضرب.

وأضافت المصادر، أن جيبات الاحتلال اقتحمت كذلك المنطقة الغربية من مدينة نابلس ومخيم العين، وقريتي زواتا وبيت ايبا، غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات لمنازل.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وانتشرت في منطقة المثلث، حيث أوقفت مركبات المواطنين بشكل عشوائي، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد منهم، كما أطلقت قنابل صوتية، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

