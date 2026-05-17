خروقات الاحتلال متواصلة.. 8 شهداء أحدهم متأثرًا بجراحه في قطاع غزة

استشهد 8 مواطنين من بينهم متأثرًا بجراحه وأصيب آخرين، الأحد, في استهدافات متفرقة بمناطق من قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة مجموعة من المواطنين بصاروخين على الأقل، في شارع البركة، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من استهداف مجموعة من المواطنين في شارع البركة

كما استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وقصف طائرات إسرائيلية مسيرة بصاروخين على الأقل شارع "روني" بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

ووفق مصادر محلية وطبية استشهد جراء الغارة الشاب محمد أكرم الشاعر، وأصيب آخرون.



الشهيد محمد أكرم الشاعر

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين في منطقة تل الهوى ما أدى لوقوع إصابات في المكان.



مصابون بقصف الاحتلال على تل الهوى

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وهم: أحمد سالم أبو أسد، عبد الرحمن أحمد محيسن، إبراهيم ريان.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب كراج رفح وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد الشاب عبد الله أحمد أبو مصطفى وإصابة عدد من المدنيين.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة هناك.

وكما تعرضت المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، ما أثار حالة من الخوف في صفوف المواطنين.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بكثافة، فجر اليوم، شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه سواحل مدينة غزة، دون أن يُبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 220 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ والتي وُقّعت يوم 10 أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأمريكية.

وأسفرت خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق التهدئة منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي، عن ارتقاء 870 شهيداً، إضافة إلى 2543 إصابة، وفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة في غزة أمس السبت.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية، استشهد ثلاثة مواطنين مدنيين وأصيب آخرون في 5 خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة بقطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين