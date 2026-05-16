شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة وسط تصاعد خروقات وقف إطلاق النار

16 مايو 2026 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
صورة من موقع قصف المركبة بغزة التي ارتقى فيها الشهيدان (تصوير: محمود أبو حصيرة)

استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم أطفال، مساء السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في حي النصر غربي مدينة غزة، في وقت تواصلت فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في حي النصر، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الشهيدين هما بهاء بارود ونجله محمد.

مقطع فيديو مصور للشهيدين (تصوير: أدهم الشريف)

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، تزامناً مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من المدينة.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر عمليات القصف وإطلاق النار واستهداف المدنيين في مناطق متفرقة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

واستقبلت وزارة الصحة بغزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، 13 شهيدًا (بينهم جريح قضى متأثرًا بإصابته) و 57 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
