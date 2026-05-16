فصائل فلسطينية تنعى عز الدين الحداد وتؤكد فشل سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

نعت حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام عز الدين الحداد "أبو صهيب"، الذي استشهد مع عدد من أفراد عائلته إثر غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة غزة، مؤكدتين أن سياسة الاغتيالات لن تنجح في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن اغتيال الحداد وعائلته يمثل "خرقاً فاضحاً لوقف إطلاق النار"، معتبرة أن تصريحات قادة الاحتلال بشأن استمرار ملاحقة قادة عملية "طوفان الأقصى" تعكس تنكراً للاتفاقات وإهانة لجهود الوسطاء، ومحاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة.

وأكدت الحركة أن عمليات اغتيال قادة المقاومة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا "صلابة وتمسكاً بخيار المقاومة"، متقدمة بالتعازي إلى حركة حماس وكتائب القسام.

أبرز القادة

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الحداد كان أحد أبرز القادة العسكريين في المقاومة الفلسطينية، ولعب دوراً محورياً في إدارة المعارك الميدانية، خاصة خلال معركة "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أن الاحتلال فشل لسنوات في الوصول إليه.

وأضافت الجبهة أن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل لن تحقق ما وصفته بـ"صورة النصر الوهمية"، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية ستواصل طريقها رغم الخسائر والتضحيات.

كما شددت الجبهة الشعبية على أن استشهاد قادة المقاومة سيزيد الحركة الوطنية الفلسطينية "إصراراً على مواصلة الكفاح حتى إنهاء الاحتلال"، مقدمة التعازي إلى قيادة حركة حماس وكتائب القسام وعائلة الحداد.

