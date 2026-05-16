"حماس" تنعى القائد العام للقسام عز الدين الحداد وتؤكد مواصلة طريق المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، عز الدين الحداد "أبو صهيب"، الذي استشهد مساء أمس الجمعة إثر غارة إسرائيلية استهدفته مع أفراد من عائلته في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، السبت، إن الغارة أسفرت عن استشهاد الحداد برفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين، مشيرة إلى أن الشهيد أمضى مسيرة طويلة في العمل المقاوم والإعداد العسكري، وكان من أبرز القادة الميدانيين خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأضافت أن القائد الحداد فقد خلال الحرب اثنين من أبنائه، هما صهيب ومؤمن، إضافة إلى صهره محمود أبو حصيرة، الذين استشهدوا خلال المعارك في قطاع غزة.

ضغط سياسي وميداني

واعتبرت حماس أن عملية الاغتيال تأتي في إطار ما وصفته بسياسة الاحتلال القائمة على استهداف قيادات المقاومة ومحاولة الضغط عليها سياسياً وميدانياً، مؤكدة أن هذه العمليات "لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن مواصلة المقاومة".

وحملت الحركة المجتمع الدولي، إلى جانب الدول الوسيطة والضامنة للاتفاقات، مسؤولية التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات ووقف ما وصفته بـ"الجرائم والانتهاكات" بحق الفلسطينيين.

وأكدت حماس في ختام بيانها أن دماء قادة المقاومة والشهداء ستبقى "وقوداً لمعركة التحرير"، مشددة على استمرار ما وصفته بمسيرة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.





المصدر / فلسطين أون لاين