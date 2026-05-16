فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمدان: اغتيال القائد عز الدين الحداد تجاوز لاتفاق وقف إطلاق النار

مقتل قائد فصيل في لواء غولاني بانفجار مُحلّقة جنوب لبنان

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة وسط تصاعد خروقات وقف إطلاق النار

فصائل فلسطينية تنعى عز الدين الحداد وتؤكد فشل سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

حماس: جولة ثانية لانتخاب رئيس الحركة بعد عدم حسم النتائج

"حماس" تنعى القائد العام للقسام عز الدين الحداد وتؤكد مواصلة طريق المقاومة

الممثل الإسباني بارديم: النكبة مستمرة في غزة والضفة الغربية

على خطى يامال.. الفرنسي ساشا بوي يرفع علم فلسطين

الطفل زين يصارع الموت في غزة بانتظار فرصة علاج خارج القطاع

لمستخدمي "تيمز" على أندرويد.. سارعوا بالتحديث لتجنب ثغرة انتحال الهوية

"حماس" تنعى القائد العام للقسام عز الدين الحداد وتؤكد مواصلة طريق المقاومة

16 مايو 2026 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
...
القائد الشهيد عز الدين الحداد

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، عز الدين الحداد "أبو صهيب"، الذي استشهد مساء أمس الجمعة إثر غارة إسرائيلية استهدفته مع أفراد من عائلته في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، السبت، إن الغارة أسفرت عن استشهاد الحداد برفقة زوجته وابنته وعدد من المواطنين، مشيرة إلى أن الشهيد أمضى مسيرة طويلة في العمل المقاوم والإعداد العسكري، وكان من أبرز القادة الميدانيين خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأضافت أن القائد الحداد فقد خلال الحرب اثنين من أبنائه، هما صهيب ومؤمن، إضافة إلى صهره محمود أبو حصيرة، الذين استشهدوا خلال المعارك في قطاع غزة.

ضغط سياسي وميداني

واعتبرت حماس أن عملية الاغتيال تأتي في إطار ما وصفته بسياسة الاحتلال القائمة على استهداف قيادات المقاومة ومحاولة الضغط عليها سياسياً وميدانياً، مؤكدة أن هذه العمليات "لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن مواصلة المقاومة".

وحملت الحركة المجتمع الدولي، إلى جانب الدول الوسيطة والضامنة للاتفاقات، مسؤولية التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات ووقف ما وصفته بـ"الجرائم والانتهاكات" بحق الفلسطينيين.

وأكدت حماس في ختام بيانها أن دماء قادة المقاومة والشهداء ستبقى "وقوداً لمعركة التحرير"، مشددة على استمرار ما وصفته بمسيرة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

IMG-20260516-WA0194.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #بيان مهم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة