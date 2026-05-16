على خطى يامال.. الفرنسي ساشا بوي يرفع علم فلسطين

صعد اللاعب الفرنسي ساشا بوي الذي يلعب في نادي "غلاطة سراي" التركي منصة تتويج الفريق حاملا علم فلسطين على ظهره على خطى اللاعب الإسباني الدولي من أصل مغربي لامين يامال.

ومساء الجمعة، جرى تتويج نادي "غالاطة سراي" بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ" للمرة الرابعة على التوالي، في إسطنبول، عقب فوزه على أنطاليا سبور 4-2، في 9 مايو/ أيار الجاري.

ولاقت خطوة اللاعب بوي تصفيقا كبيرا من الجمهور الذي صار يهتف: "الحرية لفلسطين".

والأحد، لوَّح يامال (18 عاما) بعلم فلسطين في موكب فريقه الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة خلال احتفال فريقه بلقب الدوري الإسباني، ما أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل علم فلسطين عبر منصة إنستغرام، ما جذب إشادات واسعة من متابعيه.

اللقطة التي انتشرت على نطاق واسع، أثارت ردود فعل متباينة، بينما حظيت بدعم شعبي واسع في إسبانيا وفلسطين.

وعلى خلفية تلك الخطوة، هاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي كاتس، الخميس، لاعب برشلونة، وحرّض عليه ناديه.

وادعى كاتس، عبر منصة "إكس"، أن "لامين يامال، اختار التحريض ضد "إسرائيل" ونشر الكراهية" على حد زعمه، متوعدا: "لن أصمت أمام التحريض ضد "إسرائيل" واليهود"و فق تعبيره.

المصدر / وكالات