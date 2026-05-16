جندي إسرائيلي يوثق عبر إنستغرام مطاردة طفلين بمسيّرة في غزة

أثار مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي من وحدة "لواء كفير" على حسابه في تطبيق إنستغرام موجة غضب واسعة، بعدما وثّق لحظات مطاردة طفلين فلسطينيين أعزلين بواسطة طائرة مُسيّرة في أحد شوارع قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الطفلين وهما يحاولان الفرار وسط حالة من الذعر، في وقت تواصل فيه المُسيّرة التحليق على ارتفاع منخفض وملاحقتهما، في مشهد وصفه ناشطون وحقوقيون بأنه جريمة مصورة ومكتملة الأركان.

وتداول ناشطون المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن نشر الجندي للفيديو يكشف تعاملاً “استهتارياً” مع حياة الإنسان الغزي حتى لو كان طفلا.

