فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الممثل الإسباني بارديم: النكبة مستمرة في غزة والضفة الغربية

على خطى يامال.. الفرنسي ساشا بوي يرفع علم فلسطين

الطفل زين يصارع الموت في غزة بانتظار فرصة علاج خارج القطاع

لمستخدمي "تيمز" على أندرويد.. سارعوا بالتحديث لتجنب ثغرة انتحال الهوية

الفلسطينية مريم بشارات تتوّج بذهبية دوري الشباب العالمي للكاراتيه

جندي إسرائيلي يوثق عبر إنستغرام مطاردة طفلين بمسيّرة في غزة

طهران تعلن حصر المرور في مضيق هرمز بالسفن "المتعاونة" معها

الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية

غزة تودع قائد "القسام" عز الدين الحداد في موكب جنائزي مهيب

الصين تمنح الروبوتات البشرية أرقام هوية مثل البشر

بالفيديو جندي إسرائيلي يوثق عبر إنستغرام مطاردة طفلين بمسيّرة في غزة

16 مايو 2026 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
...
طائرة مسيرة

أثار مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي من وحدة "لواء كفير" على حسابه في تطبيق إنستغرام موجة غضب واسعة، بعدما وثّق لحظات مطاردة طفلين فلسطينيين أعزلين بواسطة طائرة مُسيّرة في أحد شوارع قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الطفلين وهما يحاولان الفرار وسط حالة من الذعر، في وقت تواصل فيه المُسيّرة التحليق على ارتفاع منخفض وملاحقتهما، في مشهد وصفه ناشطون وحقوقيون بأنه جريمة مصورة ومكتملة الأركان.

وتداول ناشطون المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن نشر الجندي للفيديو يكشف تعاملاً “استهتارياً” مع حياة الإنسان الغزي حتى لو كان طفلا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #حرب غز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة