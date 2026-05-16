مارثون رياضي بمشاركة 110 أطفال من الأيتام في غزة

أقامت مؤسسة زينب لرعاية الأيتام، فعاليات ماراثون رياضي بمشاركة 110 أطفال من الأيتام في مدينة غزة.

وجاءت الفعالية الرياضية في وسط مدينة غزة، إحياء لليوم العالمي للأسرة بالتزامن مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، برعاية مؤسسة مشروع زينب، وتنفيذ لوجستي من شركة فينيكس Phoenix للخدمات اللوجستية الإغاثية والإنسانية، وسط حضور رسمي ورياضي ومجتمعي لافت.

وشارك في الفعالية مديرة مشروع زينب للأيتام في غزة الأستاذة هنادي سكيك، ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ غسان محيسن إلى جانب شخصيات رياضية ومجتمعية وممثلين عن مؤسسات داعمة.

وشهد السباق مشاركة 110 أطفال من الأيتام تنافسوا على مسافة 500 متر في فعالية رياضية حملت رسائل إنسانية واجتماعية تؤكد أهمية احتضان هذه الفئة، ودعمها نفسيًا وترفيهيًا، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة.

وأكدت سكيك أن الأطفال الأيتام يستحقون أشكال الرعاية والاهتمام، وأن دعمهم يمثل واجبًا إنسانيًا ومجتمعيًا.

وأشارت سكيك إلى أن مؤسسة زينب ستواصل تنفيذ الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى خدمة الأيتام، والعمل على توفير بيئة داعمة تمنحهم الأمل والطاقة الإيجابية، وتساعدهم على تجاوز آثار الظروف القاسية.

وتخلل الحفل الختامي عروض فنية وتراثية قدمتها، وتكريم اللجنة المنظمة وأصحاب المراكز الستة الأولى بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول، وسط أجواء من التشجيع والفرح بين الأطفال وذويهم.

