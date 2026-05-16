بعد هدنة ترامب.. الاحتلال يكثّف غاراته على لبنان

16 مايو 2026 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان (أرشيفية)

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد يطال البلدات المدنية والبنية التحتية في المنطقة الحدودية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بلدتي البابلية والبيسارية في قضاء الزهراني، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة أخرى استهدفت بلدة دير قانون رأس العين جنوبي البلاد، تلتها غارتان جديدتان على بلدة تبنا في قضاء صيدا، فيما سجّلت غارة إضافية على بلدة حبوش في قضاء النبطية.

وتأتي هذه الهجمات الإسرائيلية في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، لمدة 45 يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين


