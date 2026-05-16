الصحة: 14 شهيدًا في غزة يرفع الحصيلة التراكمية للعدوان

16 مايو 2026 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
غارة إسرائيلية على غزة (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، ارتفاع عدد الشهداء والإصابات في قطاع غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وسط استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من المناطق المنكوبة.

وقالت الوزارة إن المستشفيات استقبلت خلال الفترة المذكورة 14 شهيدًا بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 57 إصابة، مشيرةً إلى أن "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز الطواقم المختصة عن الوصول إليهم حتى الآن".

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ارتفع إجمالي أعداد الشهداء إلى 870 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 2,543 إصابة، إضافة إلى 771 حالة انتشال.

أما الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغت 72,757 شهيدًا و172,645 إصابة.

وأضافت الوزارة أن مواطنًا فارق الحياة نتيجة انهيار مبنى، ليرتفع عدد ضحايا انهيارات المباني إلى 30 حالة منذ بدء العدوان.

وتؤكد الوزارة أن استمرار الدمار الواسع، وتعطل منظومة الإنقاذ، ونقص المعدات والإمكانات، يفاقم من أوضاع المدنيين ويهدد بارتفاع مستمر في أعداد الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #حرب غزة #عدد الشهداء #الحصيلة التراكمية لعدد الشهداء

