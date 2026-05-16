ترامب: اغتلنا الرجل الثاني في تنظيم الدولة

16 مايو 2026 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
إغتيال الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مقتل أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية، خلال عملية مشتركة بين قوات أمريكية ونيجيرية. وقال ترامب في بيان نشره عبر منصة "تروث سوشال" إن العملية "بالغة التعقيد ومنفذة بدقة متناهية"، مؤكدًا أنها تمت بتوجيه مباشر منه.

وأضاف أن المينوكي، المصنف إرهابيًا عالميًا من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2023، "كان مختبئًا في أفريقيا، لكن تحركاته كانت مرصودة". ولم يكشف ترامب عن الموقع الدقيق للعملية.

ووجّه ترامب شكره للحكومة النيجيرية على مشاركتها في العملية، رغم أنه كان قد اتهمها سابقًا بعدم توفير الحماية الكافية للمسيحيين في شمال غرب البلاد، وهي اتهامات تنفيها السلطات النيجيرية مؤكدة أن قواتها تستهدف المجموعات المسلحة دون تمييز.

وتشهد المنطقة منذ ديسمبر الماضي غارات أمريكية استهدفت قواعد لمتشددين في شمال غرب نيجيريا، فيما تنشر واشنطن طائرات مسيّرة ونحو 200 جندي لتقديم دعم استخباراتي وتدريب للقوات النيجيرية في مواجهة التنظيمات المرتبطة بداعش والقاعدة في غرب أفريقيا.

المصدر / رويترز
