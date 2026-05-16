الشرطة تنهي تحقيقات جريمة قتل المسنة "شعشاعة"

أعلنت المديرية العامة للشرطة عن إنهاء تحقيقاتها في جريمة قتل المسنة نبيلة شعشاعة وإصابة زوجها، إثر اعتداء وقع عليهما في منزلهما بمدينة غزة الأربعاء الماضي.

وذكرت الشرطة، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، السبت، أنها أوقفت مشتبهًا به على خلفية الواقعة وهو (ج، ش)، والذي أقر خلال التحقيق الأولي بارتكابه الجريمة بدافع السرقة.

وأكدت إحالة الموقوف إلى مفتش التحقيق بالشرطة، لافتة إلى أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

ورغم العدوان الإسرائيلي المتكرر ضد الشرطة ومراكزها، إلا أن عناصرها يواصلون مهام الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وتنظيم حركة المرور وتسهيل خدمات المواطنين.

