مسيرة في عمان تضامنا مع الأقصى ودعما للمقاومة الفلسطينية

شارك آلاف الفلسطينيين والأردنيين في مسيرة جماهيرية حاشدة، اليوم الجمعة، تضامنا مع المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، ودعما للمقاومة الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة الجماهيرية من أمام المسجد الحسيني، بمشاركة واسعة من الأحزاب والنقابات والعشائر والفعاليات شعبية، تحت شعار "في ذكرى النكبة.. المقاومة طريق العودة".

وتحولت المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، إلى مشهد شعبي واسع عبّر فيه المشاركون عن رفضهم للحرب الإسرائيلية على غزة، وسياسات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون لافتات من بينها "لا مساس بالأردن ولا تنازل عن فلسطين"، و"التهجير خط أحمر"، في تأكيد على الترابط بين الموقفين الأردني والفلسطيني تجاه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هتافات تندد بالمواقف الدولية التي وصفها المشاركون بـ"المتخاذلة" تجاه ما يجري في غزة.

وأكد المتحدثون في المسيرة أن إحياء ذكرى النكبة هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها الفلسطينيون خصوصا في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة منذ عامين ونصف.

وطالبوا الحكومة الأردنية بوقف أشكال التطبيع مع "إسرائيل"، ودعوا الدول العربية والإسلامية إلى الانتقال من بيانات التنديد والاستنكار إلى خطوات عملية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / عمان/ فلسطين أون لاين: