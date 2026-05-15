مصابون بانهيار جزء من منزل متضرر في غزة

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين جراء انهيار جزء من منزل متضرر بقصف إسرائيلي سابق في محيط مفترق الجلاء مع العيون شمال غربي مدينة غزة.

وهربا من قسوة الحياة في الخيام القماشية والبلاستيكية، يضطر السكان إلى العودة لمنازلهم الآيلة للسقوط رغم المخاطر المحدقة بهم.

وبحسب جهاز الدفاع المدني فإن المنازل الآيلة للسقوط تشكل خطرا داهما على أرواح السكان نتيجة الدمار الهيكلي الناجم عن قصف الاحتلال وتفجيرات المربعات السكنية.

وأدت انهيارات منزلية سابقة بوفاة سكانها أسفل الأنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر أو تساقط الأمطار الغزيرة، وسط عجز الهيئات المحلية عن إزالتها بسبب نقص الإمكانيات والآليات والمعدات.

