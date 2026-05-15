7 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لبناية ومركبة وسط غزة

استشهد 7 مواطنين وأصيب عشرات آخرون بجراح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي لبناية سكنية ومركبة في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، مساء الجمعة، "عمارة المعتز" بمنطقة أبو الكاس في حي الرمال ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن قصف البناية السكنية نفذ بمشاركة 3 طائرات مقاتلة، أطلقت مجتمعة 13 صاروخا وقنبلة لضمان تدمير الهدف بشكل كامل ومنع أي فرصة للنجاة.

وعقب ذلك، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في محيط محطة أبو عاصي بشارع الوحدة وسط مدينة غزة ما أدى لارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه تحاول في هذه الأثناء السيطرة على حريق داخل عمارة المعتز نتيجة استهداف الاحتلال للبناية السكنية.

وأشار إلى إصابة أحد طواقمه إصابةً متوسطة نتيجة سقوطه أثناء السيطرة على الحريق داخل الشقة المستهدفة وتم نقله لتلقي العلاج بمشفى الشفاء.

وارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية على غزة إلى 72,744 شهيدا، و172,588 جريحا، بينما بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة إلى 857 شهيدا و أزيد عن 2500 جريحا، فيما جرى انتشال 771 جثمانا من الطرقات وأسفل الركام والأنقاض.

