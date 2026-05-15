فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"يونيسف": الهجمات الإسرائيلية قتلت 200 طفل في لبنان منذ مارس

معطيات: نحو مليوني فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ النكبة الفلسطينية

سموتريتش: صادقنا على 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

من ركام منزلهما المدمر.. شقيقتان من غزة تحصدان "جائزة الأرض 2026" العالمية

الإحصاء: 73 ألف شهيد بغزة و8.1 ملايين لاجئ في الذكرى الـ78 للنكبة

إعلام عبري: إيال زامير زار الإمارات "سراً" والتقى بن زايد

موائِد فارغة وبطون خاوية.. نازحو غزة يواجهون الجوع بعد تقليص المساعدات

الاحتلال يجبر مواطنة على هدم منزلها في القدس

هويدي: النفاق الدولي والأممي وراء "أطول لجوء" للشعب الفلسطيني حول العالم

حماس في ذكرى النكبة الـ78: لا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين

سموتريتش: صادقنا على 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

15 مايو 2026 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
...
المتطرف سموتريتش

أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن مصادقة حكومته الحالية على إنشاء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ تولّيها مهامها.

وأكد سموتريتش في تصريحات له، الجمعة، أن "الحكومة" تقود ما وصفها بـ "الثورة" في ملف الاستيطان.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت شرعنة كافة البؤر الاستيطانية العشوائية، بالإضافة إلى المصادقة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتيرة تسارع استيطاني هي الأعلى منذ عقود، بدعم زغطاء سياسي وأمني غير مسبوق من الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وبحسب مؤسسات مهتمة بشأن الاستيطان، يبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية نحو 645 موقعاً، تتوزع بين 151 مستوطنة رسمية، ونحو 350 بؤرة استيطانية عشوائية.

#خيمة استيطانية #بناء استيطاني #رعاية الاستيطان #وزير مالية حكومة الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة