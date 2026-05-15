سموتريتش: صادقنا على 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن مصادقة حكومته الحالية على إنشاء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ تولّيها مهامها.

وأكد سموتريتش في تصريحات له، الجمعة، أن "الحكومة" تقود ما وصفها بـ "الثورة" في ملف الاستيطان.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت شرعنة كافة البؤر الاستيطانية العشوائية، بالإضافة إلى المصادقة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية.

تأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتيرة تسارع استيطاني هي الأعلى منذ عقود، بدعم زغطاء سياسي وأمني غير مسبوق من الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وبحسب مؤسسات مهتمة بشأن الاستيطان، يبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية نحو 645 موقعاً، تتوزع بين 151 مستوطنة رسمية، ونحو 350 بؤرة استيطانية عشوائية.