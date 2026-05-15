فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس في ذكرى النكبة الـ78: لا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بين "نكبة 48" وحرب غزة.. الثمانينية سعاد تتشبث بحق العودة

مع ذكرى النكبة.. خنق مالي ممنهج للأونروا يفاقم مأساة اللاجئين في غزة

في الذكرى الـ 78 للنكبة.. لاجئو غزة يحملون وجعي التهجير والإبادة

غنيم لـ"فلسطين": الطروحات المقدمة لغزة "وصفة للفوضى والفراغ الأمني"

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب نابلس واحتجاز جثمانه

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

مستوطنون يحرقون مسجدًا ومركبات شمال غرب رام الله ويهاجمون منازل جنوب نابلس

التغلغل الاستخباري في الأحزاب السياسية العربية

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

15 مايو 2026 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
...
أجواء معتدلة تسود معظم المناطق (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارداً نسبياُ في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف حار نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة