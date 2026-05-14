هيئة البترول: هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز إلى القطاع

أعلنت هيئة البترول في غزة، الخميس، دخول أربع شاحنات محمّلة بالغاز المنزلي إلى قطاع غزة، مؤكدة أن عملية التوزيع ستجري وفق الكشوفات المعلنة مسبقاً لضمان وصول الكميات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

وأوضحت الهيئة أن التوزيع سيشمل أولاً المتبقي من كشف 06/05 الموحد لجميع محافظات القطاع، على أن يتم استكمال جزء من كشف 13/05 المخصص لمحافظات الشمال وغزة. كما سيجري توزيع جزء من كشف 15/05 لصالح محافظات الوسطى وخان يونس ورفح.

وبيّنت الهيئة أن الكميات الواردة ستلبي احتياجات نحو 9293 مستفيداً، في إطار الجهود المتواصلة للتخفيف من أزمات الوقود والغاز التي تفاقمت بفعل القيود المفروضة على إدخال الإمدادات.

