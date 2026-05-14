فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مجهولون" يحتجزون سفينة في "هرمز"

حماس: اقتحامات الأقصى و"مسيرات الأعلام" محاولة فاشلة لتهويد القدس وتغيير هويتها

اقتحامات واسعة للأقصى واعتداءات في القدس بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية

الطفلة "الهسي" تصارع السرطان.. مرض خبيث وحرب تحاصر حقها في العلاج

انطلاق الدفعة الثانية من "أسطول الصمود" باتجاه سواحل غزة

للعام الثالث.. حرب الإبادة تحرم 10 آلاف غزي من فريضة الحج

عطية أبو جربوع.. سبعيني فقد قدمه تحت القصف وينتظر رحلة علاج تنقذه من الألم

"غزة باركور".. قفزات فوق الركام ورسائل حياة في قلب الحرب

سجى الرفاتي تنتصر للحكاية الفلسطينية تحت القصف

نتنياهو يقاضي "نيويورك تايمز" بسبب تقرير عن اعتداءات جنسية بحق الأسرى الفلسطينيين

هيئة البترول: هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز إلى القطاع

14 مايو 2026 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
...
دخول 4 شاحنات غاز إلى القطاع

أعلنت هيئة البترول في غزة، الخميس، دخول أربع شاحنات محمّلة بالغاز المنزلي إلى قطاع غزة، مؤكدة أن عملية التوزيع ستجري وفق الكشوفات المعلنة مسبقاً لضمان وصول الكميات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

وأوضحت الهيئة أن التوزيع سيشمل أولاً المتبقي من كشف 06/05 الموحد لجميع محافظات القطاع، على أن يتم استكمال جزء من كشف 13/05 المخصص لمحافظات الشمال وغزة. كما سيجري توزيع جزء من كشف 15/05 لصالح محافظات الوسطى وخان يونس ورفح.

وبيّنت الهيئة أن الكميات الواردة ستلبي احتياجات نحو 9293 مستفيداً، في إطار الجهود المتواصلة للتخفيف من أزمات الوقود والغاز التي تفاقمت بفعل القيود المفروضة على إدخال الإمدادات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #غاز الطهي #غاز #هيئة البترول #غاز غزة #شاحنات غاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة