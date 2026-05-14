انطلقت، اليوم الخميس، الدفعة الثانية من أسطول الصمود 2 من ميناء مرمريس التركي، في محاولة جديدة للوصول إلى سواحل قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.

ويضم الأسطول 54 سفينة تقل أكثر من 500 متضامن وناشط من 44 جنسية مختلفة ومن عدة قارات، إضافة إلى طواقم وكوادر طبية، فيما تحمل السفن أدوية ومستلزمات طبية مخصصة لدعم القطاع الصحي في غزة.

وقال الناشط الفلسطيني الإسباني سيف أبو كشك، أحد المشاركين في الأسطول، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن المشاركين قرروا مواصلة رحلات كسر الحصار رغم المخاطر، مؤكدًا أن إسرائيل "لا تحترم القانون الدولي ولا حقوق الإنسان".

وأضاف أبو كشك أن خمس سفن من الأسطول تتبع لتحالف “أسطول الحرية”، مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة يمثل "إبادة بطيئة" عبر سياسة التجويع والحصار، إلى جانب ما وصفه بمحاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، تحدث عضو اللجنة التوجيهية لأسطول الصمود العالمي، تياغو أفالا، عن تعرضه وناشطين آخرين لانتهاكات خلال المحاولة السابقة لكسر الحصار، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن في المياه الدولية.

وأوضح أفيلا، في تصريحات إعلامية، أن القوات الإسرائيلية احتجزت المشاركين بعد انطلاقهم من اليونان، معتبرًا أن ما تعرض له النشطاء "يكشف تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي".

المصدر / فلسطين أون لاين