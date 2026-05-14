حماس: اقتحامات الأقصى و"مسيرات الأعلام" محاولة فاشلة لتهويد القدس وتغيير هويتها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في مدينة القدس، بما في ذلك تنظيم ما تسمى "مسيرات الأعلام" واقتحامات المسجد الأقصى، تمثل محاولة فاشلة لتغيير هوية أرضنا المقدسة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني باقٍ على موقفه في حماية القدس والأقصى، وأن المقاومة ستظل على عهدها في الدفاع عن الأرض والمقدسات، مهما تعاظمت التحديات أو اشتدت الهجمة الإسرائيلية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، الخميس، أن سياسات الاحتلال واقتحاماته المتكررة هي جزء من مخطط تهويدي متصاعد يستهدف الوجود الفلسطيني ومعالمه الحضارية، ومحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الهوية التاريخية والدينية للعاصمة المحتلة.

وأوضحت، أن سياسات الاحتلال، مهما بلغت من عنف وتضييق، لن تنجح في كسر إرادة المقدسيين أو ثنيهم عن الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

وشددت على أن أهل القدس والمرابطين في باحات الأقصى أثبتوا عبر السنوات قدرتهم على الصمود والتصدي، وأن ارتباطهم بالمدينة وبالمسجد المبارك هو ارتباط عقائدي ووجداني لا يمكن للاحتلال أن ينتزعه أو يمحوه.

ودعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتها إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية تجاه القدس، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتواصلة، وتفعيل كل أدوات الدعم الممكنة لتعزيز صمود الفلسطينيين.

كما طالبت حماس المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته، ووقف استباحة الأماكن المقدسة وما يرافقها من اعتداءات يومية.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن القدس ستبقى عربية فلسطينية، وأن الأقصى سيظل مركزًا للهوية والوجدان، وأن كل محاولات الاحتلال لفرض سيطرته ستفشل أمام إرادة الشعب وتمسكه بحقوقه الثابتة.

يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة، تشهد منذ ساعات الصباح، تصعيدًا ميدانيًا تمثل في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك واعتداءات نفذها مستوطنون في البلدة القديمة، بالتزامن مع استعدادات الاحتلال لتنظيم "مسيرة الأعلام" بمناسبة ما يسمى "ذكرى احتلال القدس".

