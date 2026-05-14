كاتس يحرض على اللاعب لامين يامال بسبب رفعه علم فلسطين

شن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس هجومًا على لاعب برشلونة الإسباني الشاب لامين يامال، متهمًا إياه بالتحريض ضد "إسرائيل" و"تشجيع الكراهية" في وقت تخوض فيه قوات الاحتلال ما قال إنها معارك ضد حركة "حماس".

وقال كاتس في تصريحات له، الخميس، إنّه يتوقع من نادٍ كبير ومحترم مثل برشلونة أن يتبرأ من تصريحات اللاعب، وأن يوضح بشكل صريح أنه "لا مكان للتحريض أو دعم الإرهاب".

جاء هذا الموقف التحريضي الجديد من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس، ومن قبله عدد من القادة والمسؤولين الإسرائيليين، على خلفية رفع لاعب برشلونة العلم الفلسطيني خلال احتفالات النادي بالتتويج بالدوري الإسباني.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل علم فلسطيني عبر منصة "إنستغرام"، ما جذب إشادات واسعة من متابعيه.

والثلاثاء، دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن يامال، وقال ردا على أسئلة خلال مؤتمر صحافي، إن "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين".





