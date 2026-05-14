نتنياهو يقاضي "نيويورك تايمز" بسبب تقرير عن اعتداءات جنسية بحق الأسرى الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر برفع دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، الخميس، إن ذلك جاء على خلفية نشر الصحيفة مقالا اتهم جنود "الجيش الإسرائيلي" وسجانين بممارسة اعتداءات جنسية منهجية ووحشية بحق أسرى فلسطينيين.

والثلاثاء الماضي، كشف الكاتب والصحفي الأمريكي نيكولاس كريستوف تفاصيل صادمة تتعلق بانتهاكات جنسية وتعذيب قال إن فلسطينيين تعرضوا لها داخل السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية، داعيًا إلى موقف دولي واضح يرفض العنف الجنسي مهما كانت هوية الضحايا أو الجهة المسؤولة عنه.

وفي تقرير موسع نشرته صحيفة The New York Times، استند كريستوف إلى مقابلات أجراها في الضفة الغربية مع معتقلين سابقين وشهود ومحامين وعاملين في المجال الحقوقي، تناولت روايات عن اعتداءات وإهانات جنسية خلال فترات الاحتجاز والتحقيق.

وأشار الكاتب إلى أنه تحدث مع 14 فلسطينيًا أكدوا تعرضهم لانتهاكات جنسية على أيدي جنود أو عناصر أمنية إسرائيلية، إلى جانب مراجعة شهادات ومعلومات قدمها محامون وأقارب للضحايا وناشطون حقوقيون بهدف التحقق من بعض الوقائع الواردة في الإفادات.

