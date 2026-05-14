جنود وضباط إسرائيليون: لا نعرف متى يمكن أن تضربنا مسيّرات حزب الله

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شهادات لجنود ومصادر عسكرية إسرائيلية تؤكد تصاعد خطر المسيّرات التابعة لحزب الله على قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، حيث ارتفع عدد المصابين خلال الأسبوعين الماضيين إلى 17 جنديًا.

وأوضحت الشهادات أن الجنود يتنقلون بدروع وخوذ دون معرفة متى يمكن أن تضربهم المسيّرات، فيما وصف الجيش هذه الهجمات بأنها "التهديد الأكبر" على قواته هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المروحيات تهبط يوميًا في مستشفى حيفا وهي تحمل مصابين جراء انفجار المسيّرات، التي تقترب بهدوء وتنفجر وسط القوات المكشوفة لها.

كما بيّنت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بحثت نحو 100 حل للتعامل مع هذه المسيّرات، إلا أن أياً منها لم ينجح بشكل كامل، مكتفية بتزويد الجنود بوسائل ومنظومات للحماية والاحتماء من هذا الخطر المتصاعد.

ويعتمد حزب الله بشكل مكثف في المواجهة العسكرية المندلعة في الجنوب اللبناني على المسيرات الهجومية أو الانقضاضية، والتي أقر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنها معضلة حقيقة لا حل لها.

المصدر / فلسطين أون لاين