"شرطة البلديات" بخان يونس تضبط وتتلف "سمكة الشمس" السامة

ضبطت شرطة البلديات في محافظة خان يونس، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والبلدية، سمكة سامة من نوع "الشمس" (المولا) غير الصالح للاستهلاك البشري، بحوزة أحد المواطنين أثناء محاولة بيعها.

وأفاد مدير شرطة البلديات في خان يونس، في تصريح صحفي، الخميس، أن السمكة المضبوطة يبلغ وزنها 250 كيلوغرامًا، وهي من الأنواع السامة والغريبة عن قطاع غزة، حيث جرى إتلافها فورًا في مكب النفايات التابع للبلديات وفق الإجراءات المتبعة.

وسمكة شمس المحيط (مولا مولا) هي أثقل الأسماك العظمية عالمياً، وتتميز بجلد سميك خشن يفتقر للأعصاب، وتتغذى بشكل رئيسي على قناديل البحر. رغم أنها غير مؤذية للإنسان وتعيش في المياه المعتدلة والاستوائية، إلا أن لحمها يحتوي على سموم.





المصدر / فلسطين أون لاين