ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة في غزة إلى 72,744 شهيدًا

14 مايو 2026 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
أهالي الشهداء في لحظات بكاء ووداع أبنائهم (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 72,744 شهيدًا و172,588 إصابة.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي، الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية شهيدين، أحدهما جرى انتشاله من تحت الأنقاض، والآخر استشهد متأثرًا بجراحه، إلى جانب 24 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 857 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,486 إصابة، إضافة إلى تسجيل 771 حالة انتشال لجثامين شهداء من مناطق مختلفة في القطاع.

وأكدت أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
