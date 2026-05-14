مرفقة برابط التسجيل.. الإعلان عن منح دراسية في إيطاليا ومالطا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، الخميس، عن توفر منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في تخصصات متعددة بالمعهد الزراعي المتوسطي في مدينة باري الإيطالية.

وتغطي المنح مجالات حيوية تتعلق بالاستدامة، الابتكار، والعلوم الزراعية، التخصصات المتاحة:

إدارة المياه والأراضي المستدامة في النظم البيئية الزراعية.

الابتكار المفتوح وريادة الأعمال الشبابية في قطاع الأغذية الزراعية.

الإدارة المتكاملة للآفات.

السياسة الغذائية المحلية.

الزراعة العضوية والنظم الغذائية.

كما كشفت الوزارة في خبر مفصل لها، عن توفر منحتين دراسيتين في جامعة مالطا للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك لاستكمال دراسة الماجستير في مجالات مختلفة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابطين المخصصين للاطلاع على الشروط والتفاصيل الكاملة الخاصة بالتقديم الدخول إلى رابط المنحتين والتعرف على الشروط والطلبات اللازمة:

