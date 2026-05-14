فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أكسيوس: "إسرائيل" ترفع حالة التأهب القصوى لإمكانية استنئاف الحرب على إيران

مئات المستوطنين يتوافدون للقدس بالتزامن مع اقتحام الأقصى

التحولات النفسية في زمن الحرب: كيف تتغير هويات الشعوب تحت الضغط

ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة في غزة إلى 72,744 شهيدًا

مرفقة برابط التسجيل.. الإعلان عن منح دراسية في إيطاليا ومالطا

مصرع نحو 90 شخصًا جراء عاصفة قوية في أوتار براديش بالهند

رؤساء جامعات الاحتلال يحذرون من تصاعد حملات المقاطعة الأكاديمية ضد "إسرائيل"

في ذكرى النكبة.. اجتياح مخيم جنين وتدميره يفتح جرح النكبة من جديد

الصيف يطل بهمومه الثقيلة على خيام النازحين

قناة عبرية: حزب سموتريتش يدفع نحو ميزانيات ضخمة لإقامة مستوطنات جديدة

إحياءً لما يسمى بيوم الأعلام

بالفيديو والصور مئات المستوطنين يتوافدون للقدس بالتزامن مع اقتحام الأقصى

14 مايو 2026 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
...
مسيرة الأعلام في صورة أرشيفية

بدأت منذ ساعات الصباح أولى حشود المستوطنين بالتدفق نحو شوارع مدينة القدس المحتلة وساحة حائط البراق، إيذاناً بما يسمى "يوم القدس"، حيث من المتوقع أن يكتمل الحشد ويصل ذروته مساء اليوم بمشاركة عشرات الآلاف.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية إن مستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى منذ الصباح "بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدون طقوسا تلمودية داخل ساحاته".

وأظهرت المقاطع المصورة تجمعات أولية لمئات المستوطنين وهم يرفعون أعلاماً إسرائيلية ضخمة، وسط إجراءات أمنية مشددة حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية.

مشاهد من اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في القدس

ورُصدت اعتداءات مبكرة استهدفت المحال التجارية والمواطنين المقدسيين في أزقة البلدة القديمة، ويُتوقع أن تزداد وتيرة الاحتكاكات خلال الساعات القادمة مع وصول القوافل الرئيسية من المستوطنين القادمين من مختلف المستوطنات والمناطق، وسط تحذيرات مقدسية من استغلال هذا الحشد السنوي، لشن هجمات منظمة على الممتلكات وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.
 

وعشية المناسبة العبرية، شهد المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية داخل باحاته، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدوا شعائر وطقوسا تملودية، بينها ما وصف بالسجود الملحمي، في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وتحديدا في محيط باب الرحمة.

BCO.3dec0277-a3ef-4fda-927f-010547ff32d8.png
 

كما أشارت إلى أن عضو الكنيست أرييل كيلنر شارك في قيادة مجموعات المقتحمين خلال الاقتحام الصباحي.

عضو كنيست الاحتلال "يتسحاق كرويزر" يؤدي سجودًا ملحميًا داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة أطفاله ووالده.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #القدس المحتلة #مستوطنون #يوم القدس #مسيرة الأعلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة