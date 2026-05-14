مئات المستوطنين يتوافدون للقدس بالتزامن مع اقتحام الأقصى

بدأت منذ ساعات الصباح أولى حشود المستوطنين بالتدفق نحو شوارع مدينة القدس المحتلة وساحة حائط البراق، إيذاناً بما يسمى "يوم القدس"، حيث من المتوقع أن يكتمل الحشد ويصل ذروته مساء اليوم بمشاركة عشرات الآلاف.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية إن مستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى منذ الصباح "بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدون طقوسا تلمودية داخل ساحاته".

وأظهرت المقاطع المصورة تجمعات أولية لمئات المستوطنين وهم يرفعون أعلاماً إسرائيلية ضخمة، وسط إجراءات أمنية مشددة حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية.

مشاهد من اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في القدس



ورُصدت اعتداءات مبكرة استهدفت المحال التجارية والمواطنين المقدسيين في أزقة البلدة القديمة، ويُتوقع أن تزداد وتيرة الاحتكاكات خلال الساعات القادمة مع وصول القوافل الرئيسية من المستوطنين القادمين من مختلف المستوطنات والمناطق، وسط تحذيرات مقدسية من استغلال هذا الحشد السنوي، لشن هجمات منظمة على الممتلكات وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.



وعشية المناسبة العبرية، شهد المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية داخل باحاته، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين أدوا شعائر وطقوسا تملودية، بينها ما وصف بالسجود الملحمي، في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وتحديدا في محيط باب الرحمة.





كما أشارت إلى أن عضو الكنيست أرييل كيلنر شارك في قيادة مجموعات المقتحمين خلال الاقتحام الصباحي.

عضو كنيست الاحتلال "يتسحاق كرويزر" يؤدي سجودًا ملحميًا داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، برفقة أطفاله ووالده.

