قناة عبرية: حزب سموتريتش يدفع نحو ميزانيات ضخمة لإقامة مستوطنات جديدة

ذكرت القناة العبرية 15 أن حزب سموتريتش يعمل على تخصيص ميزانية بمئات الملايين لصالح مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، تمت المصادقة عليها مؤخرًا في الكابينت، في خطوة تعكس توجهًا لتوسيع الاستيطان بدعم حكومي مباشر.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي دفع مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، عبر رزمة واسعة من المخططات المالية والعمرانية والعسكرية، في مقدمتها تخصيص موازنات ضخمة لشق طرق التفافية تخدم المستوطنات، والمصادقة على وحدات استيطانية جديدة، وشرعنة بؤر ومزارع رعوية.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية ووزير الاستيطان سموتريتش، ووزيرة النقل والمواصلات ميري ريغيف، أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.075 مليار شيقل لطرق المستوطنات، كمخصصات إضافية من ميزانية وزارة المالية للأعوام 2026 – 2028.

وتضاف هذه المخصصات إلى نحو 7 مليارات شيقل كانت الحكومة قد خصصتها سابقًا لشق وتطوير طرق تخدم المستوطنات في الضفة الغربية.

