شهيد واعتقالات وإغلاقات وحواجز.. الاحتلال يصعّد إجراءاته في الضفة والقدس

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر تنفيذ اقتحامات واعتقالات وإغلاق مؤسسات، إلى جانب نصب حواجز وتشديد الإجراءات العسكرية، فيما استشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال القدس.

وفي تطور ميداني، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاههما في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر ميدانية بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف الجدار الفاصل أطلقوا النار بشكل مباشر صوب الشابين، ما أدى إلى استشهاد أحدهما في المكان، بينما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط حالة وصفت بالحرجة، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية إسرائيلية وانتشار مكثف في المنطقة.

وفي شمال القدس أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا فجر اليوم، بعد مداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال جمعية “مديد” الخيرية في شارع عبد الرحيم محمود، وفتشت مقرها وعبثت بمحتوياته قبل أن تصدر قراراً بإغلاقها. كما اقتحمت بلدة برقة شمال غرب المدينة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة للمنازل واحتجزت عدداً من المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية دون تسجيل اعتقالات.

اعتقال مواطن ونجله

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مهند جبريل الزبيدي (52 عاماً) ونجله الطفل آدم (12 عاماً)، عقب اقتحام منزلهما في مخيم الجلزون شمال المدينة وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند منطقة الشولي على الطريق الرئيس المؤدي إلى بلدتي بتير ونحالين وقريتي حوسان ووادي فوكين غرب المحافظة، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب المحافظة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها الرئيسي، بالتزامن مع انتشار عسكري واسع ومداهمة منازل المواطنين وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد منهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

