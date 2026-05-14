الطقس: أجواء حارة وجافة ومغبرة في معظم المناطق

يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب الأرصاد الجوية يكون الجو في ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أجواء السبت والأحد

ويوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين