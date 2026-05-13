تعرّف على تفاصيل زيارة نتنياهو السرية للإمارات

أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قام بزيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العدوان الأخير على إيران، واجتمع خلالها برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح المكتب في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن الزيارة جرت في سياق التطورات العسكرية والأمنية المرتبطة بالمواجهة مع إيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مكان أو توقيت اللقاء.

وبحسب البيان، فقد أسفرت الزيارة عما وصفه بـ"اختراق تاريخي" في العلاقات بين الجانبين، في إشارة إلى مستوى التنسيق السياسي والأمني بين "تل أبيب" وأبوظبي.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلًا عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، أن رئيس جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع قام بزيارتين سريتين إلى الإمارات العربية المتحدة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، في خطوة تعكس توثيقاً غير مسبوق في العلاقات الأمنية بين أبوظبي و"تل أبيب" أثناء الحرب على إيران.

وأوضحت الصحيفة، أن الزيارتين كانتا سريتين، بعيدًا عن الأضواء، في محاولة لتعزيز التنسيق الاستخباري والأمني بين الجانبين لمواجهة إيران.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن رئيس جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني، قام أيضًا بزيارة وصفت بأنها "غير مسبوقة" إلى الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر آخر على تعميق شراكتهما الأمنية رغم الضغوط السياسية.

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف في وقت سابق، أن "إسرائيل" أرسلت بطارية من منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي مع طواقم تشغيل إلى الأراضي الإماراتية في وقت مبكر من النزاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني، وما يرافقها من تحركات دبلوماسية وأمنية بين عدد من الأطراف الإقليمية والدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين