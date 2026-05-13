زوجة خليل الحية تروي قصة فقدها 4 أولاد و5 أحفاد بنيران الاحتلال

روت الخنساء الفلسطينية أمل الحية زوجة رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، خليل الحية، قصة فقدانها 4 من أولادها و5 من أحفادها، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أمل الحية في مقابلة مع الجزيرة مباشرة، الأربعاء أنها شعرت بالحزن عندما علمت بإصابة ابنها عزام إصابة بليغة لأنها خشيت عليه المعاناة وتمنت له الشهادة، مؤكدة أنها فقدت الكثير من أهلها وأخواتها.

وأضافت "لم أره (عزام)، ولم أسمع صوته منذ بداية الحرب سوى قبل استشهاده بأسبوعين عندما اتصل وكأنه كان يودعنا، لأن أولادي وأحفادي يرفضون الخروج من القطاع ويعانون ما يعاينه بقية سكان القطاع".

وتشعر السيدة أمل الحية بالفخر لأنها قدمت أولادها فداء لبلدهم، وقالت إن أبناء القادة لا بد وأن يتقدموا الصفوف وألا يتخلفوا عن شعبهم وهو يقاوم الاحتلال.

ووجهت زوجة قائد حماس التحية لكل سكان غزة الذين قالت إنهم "قدموا الكثير جدا، وواجهوا من الصعوبات ما تعجز عن حمله الجبال، حتى أصبحوا شامة على جبين الأمة"، داعية لهم بالنصر ورفع الحصار وتفريج كربهم.

