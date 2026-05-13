فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تراجع أسعار النفط والذهب مع ترقب قمة ترامب ونظيره الصيني

بلدية القرارة تبدأ بحملة لمكافحة الحشرات والقوارض

تعرّف على تفاصيل زيارة نتنياهو السرية للإمارات

زوجة خليل الحية تروي قصة فقدها 4 أولاد و5 أحفاد بنيران الاحتلال

حماس: ميلادينوف ليس جديرًا بأن يكون ليوم واحد مسؤولًا عن إدارة انتقالية لشعبنا

شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة في غزة

رئيس وزراء إسبانيا يدعو الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

قاسم: حماس اتخذت كل الخطوات لنقل الحكم للجنة الوطنية

بالأسماء.. وصول 13 محرراً إلى مستشفى شهداء الأقصى

جرحى رام الله يطالبون السلطة بإعادة رواتبهم المقطوعة منذ أشهر

حماس: ميلادينوف ليس جديرًا بأن يكون ليوم واحد مسؤولًا عن إدارة انتقالية لشعبنا

13 مايو 2026 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، د. باسم نعيم، أن نيكولاي ميلادينوف ليس جديرًا بأن يكون ليوم واحد مسؤولًا عن إدارة انتقالية لشعبنا الفلسطيني، منتقدًا مواقفه بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وقال نعيم في تغريدة عبر حسابه في موقع "إكس" الأربعاء: "كيف لشخص مكلف بإدارة مفاوضات معقدة أن ينجح في مهمته وهو يتبنى موقف شخص موتور مشبوه؟

وأضاف: "يا سيد نيكولاي ‎ميلادينوف: غزة لن تكون بندا في سيرتك الذاتية على طريق الارتقاء الوظيفي، إن كانت المهمة أكبر منك فاتركها".

واليوم الأربعاء، قال ملادينوف، منسق "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، إن على حركة حماس ترك سلاحها، في تصريح يتماشى مع المطالب الإسرائيلية بشكل تام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #ملادينوف #باسم نعيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة