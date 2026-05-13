حماس: ميلادينوف ليس جديرًا بأن يكون ليوم واحد مسؤولًا عن إدارة انتقالية لشعبنا

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، د. باسم نعيم، أن نيكولاي ميلادينوف ليس جديرًا بأن يكون ليوم واحد مسؤولًا عن إدارة انتقالية لشعبنا الفلسطيني، منتقدًا مواقفه بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وقال نعيم في تغريدة عبر حسابه في موقع "إكس" الأربعاء: "كيف لشخص مكلف بإدارة مفاوضات معقدة أن ينجح في مهمته وهو يتبنى موقف شخص موتور مشبوه؟

وأضاف: "يا سيد نيكولاي ‎ميلادينوف: غزة لن تكون بندا في سيرتك الذاتية على طريق الارتقاء الوظيفي، إن كانت المهمة أكبر منك فاتركها".

واليوم الأربعاء، قال ملادينوف، منسق "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، إن على حركة حماس ترك سلاحها، في تصريح يتماشى مع المطالب الإسرائيلية بشكل تام.

