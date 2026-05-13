رئيس وزراء إسبانيا يدعو الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

وشدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أهمية التزام دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار في غزة، والتركيز على مسارات سياسية تفضي إلى السلام.

وأعرب سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مدريد، الأربعاء، عن رغبة بلاده في ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مشيرا إلى أن إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، وأدانت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

واعتبر أن استمرار الحرب في غزة يزيد من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وقال، إن "المطلوب هو إنهاء الحرب وفتح أفق للسلام قائم على القانون الدولي"، مؤكدا أنه "كما أن لإسرائيل حق الوجود، فإن لفلسطين أيضا الحق نفسه".