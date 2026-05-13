بالأسماء.. وصول 13 محرراً إلى مستشفى شهداء الأقصى

وصل 13 أسيراً محرراً، الأربعاء، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عقب الإفراج عنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد فترات اعتقال متفاوتة في عدد من السجون.

وأفادت مصادر محلية بأن الأسرى المحررين نُقلوا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، في ظل ما يعانيه العديد منهم من آثار صحية نتيجة ظروف الاعتقال.

وضمت قائمة المفرج عنهم كلًّا من:

نشأت محمد محمود دردونة (29 عاماً) من جباليا.

نادر محمد أحمد أبو شحمة (43 عاماً) من غزة.

أحمد نصر أحمد جابر (31 عاماً) من جباليا.

محمد ناصر حماد أبو مغصيب (35 عاماً) من دير البلح.

أحمد مشعل أبو الخير نصر (39 عاماً) من جباليا.

حسن عطية حسن النجار (34 عاماً) من جباليا.

رشدي داوود عبد الله علون (38 عاماً) من بيت لاهيا.

محمد أكرم محمود علوان (30 عاماً) من بيت لاهيا.

عبد الرحمن زكري عبد الرحمن المطوق (43 عاماً) من جباليا.

يوسف سعيد محمد هنية (33 عاماً) من جباليا.

محمد عدنان سعيدة أبو وردة (36 عاماً) من جباليا.

حمزة زايدة محمد البهنسي (36 عاماً) من حي التفاح.

أحمد داوود عبد الله علوان (32 عاماً) من بيت لاهيا.

وأكدت مصادر طبية أن الطواقم في المستشفى باشرت تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للأسرى المحررين، تمهيداً لمتابعة حالتهم الصحية بشكل شامل.

المصدر / فلسطين أون لاين