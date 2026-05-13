قاسم: حماس اتخذت كل الخطوات لنقل الحكم للجنة الوطنية

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن حركته أبدت منذ البداية موقفًا واضحًا بأنها لا ترغب في أن تكون جزءًا من ترتيبات "اليوم التالي" لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها وافقت لاحقًا على تشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع، وطالبت بسرعة إدخالها والضغط على الاحتلال للسماح لأعضائها بالوصول إلى غزة.

وقال قاسم في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "فيسبوك" الأربعاء: إن "الحركة استخدمت كل الخطوات الميدانية والسياسية والقانونية اللازمة لنقل ملفات الحكم إلى اللجنة الوطنية، بما في ذلك الملف الأمني".

واعتبر أن حديث المبعوث الأممي عن وجود خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بهذه الصيغة العامة منافٍ للواقع، لأن الاحتلال الإسرائيلي هو من خرق الاتفاق وقتل أكثر من 850 فلسطينيًا، إلى جانب تقييد إدخال المساعدات وتحريك الخطوط العسكرية بشكل مستمر.

وأضاف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية التزمت بشكل كامل بالاتفاق، داعيًا إلى الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم دخول في مناقشات المرحلة الثانية التي تشمل إدخال اللجنة الوطنية والقوات الدولية والانسحابات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الحركة أبدت تعاطيًا إيجابيًا مع مقترحات الوسطاء المتعلقة بمسارات المرحلة الثانية.

