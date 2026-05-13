جرحى رام الله يطالبون السلطة بإعادة رواتبهم المقطوعة منذ أشهر

13 مايو 2026 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
طالب الجرحى بإعادة صرف رواتبهم المتوقفة

نظم عدد من الجرحى الفلسطينيين، الأربعاء، اعتصاماً أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم التي أوقفت منذ نحو ثمانية أشهر، وسط أوضاع معيشية صعبة يصفونها بالكارثية.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، مؤكدين أن انقطاع الرواتب تسبب في عجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك العلاج والرعاية الطبية المستمرة التي تتطلبها إصاباتهم.

ويأتي هذا الاعتصام في ظل تزايد شكاوى الجرحى على عدم مبالاة السلطة بأوضاعهم وضربها بعرض الحائط لحقوقهم بإيقاف رواتبهم دون أي أسباب.

المصدر / فلسطين أون لاين
