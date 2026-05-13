المكتب الإعلامي الحكومي: ادعاءات منع مقاولين من العمل في غزة كاذبة

رفض ‏مدير عام مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، ‏‏إسماعيل الثوابتة، الادعاءات والتقارير الإعلامية المتداولة التي تزعم أن أطرافًا فلسطينية منعت عمالًا أو مقاولين من الحركة أو العمل داخل قطاع غزة باستخدام القوة أو التهديد.

وأكد الثوابتة، في تصريح صحفي الأربعاء، أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا، وتندرج ضمن إطار حملات التضليل الإعلامي ومحاولات تشويه الواقع في القطاع.

وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية الكارثية التي يتحملها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، هي نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتدمير المنهجي الموجه نحو الأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، بما في ذلك تدمير مدينة رفح والمناطق السكنية والخدمية المختلفة.

وشدد الثوابتة، على أن أي تحركات ميدانية أو ترتيبات مفروضة تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي، وتخدم أجنداته العسكرية والأمنية أو مشاريعه الموجهة إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي لقطاع غزة، تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصة في ظل الاعتداء المستمر وغياب أي بيئة آمنة أو مستقرة تضمن حقوق المواطنين الفلسطينيين والكرامة الإنسانية.

ودعا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة والمهنية، وتجنب الانجراف وراء روايات أو تقارير غير موثقة صادرة عن أطراف منحازة، والعمل على نقل الصورة الحقيقية لمعاناة شعبنا الفلسطيني الذي يستمر في تحمل ظروف إنسانية غير مسبوقة بسبب الاعتداء المستمر والحصار.