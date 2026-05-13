لماذا استبعدت "إسرائيل" 15 سبتمبر من مواعيد انتخاباتها؟

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن استبعاد تاريخ 15 سبتمبر كأحد المواعيد المقترحة لإجراء انتخابات مبكرة في "إسرائيل"، وذلك بسبب ما وصفته بعقبات لوجستية وفنية تعيق تنفيذ العملية الانتخابية في ذلك التوقيت.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات المركزية رأت أن هذا الموعد المقترح يتزامن مع فترة أعياد يهودية حساسة، تشمل ما يسمى "رأس السنة العبرية" و"يوم الغفران"، وهو ما يخلق صعوبات كبيرة في نشر صناديق الاقتراع وإدارة عمليات الفرز والتجهيز اللوجستي.

وبحسب التقرير، فإن هذه العوامل تجعل تنفيذ الانتخابات في ذلك التاريخ "شبه مستحيل من الناحية التقنية"، نظراً لحاجة العملية الانتخابية إلى طواقم بشرية واسعة وإجراءات تنظيمية معقدة تتأثر بشكل مباشر بفترات العطل الدينية الرسمية.

ويأتي ذلك في ظل خلافا سياسية داخلية حادة في "إسرائيل" حول احتمال الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وحل حكومة نتنياهو لفشلها في إدارة ملف الحرب وملف التجنيد الإجباري.

