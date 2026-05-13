هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز إلى القطاع

13 مايو 2026 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
إدخال حمولة 4 شاحنات غاز

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، عن إدخال حمولة مكونة من 4 شاحنات غاز من الغاز المنزلي إلى القطاع.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه سيتم توزيع الكميات الواردة على المواطنين وفق الكشوفات المعلنة مسبقًا، بما يضمن وصولها إلى المستحقين.

وبينت أن التوزيع سيشمل جزءًا من كشف 06/05 الموحد لكافة محافظات القطاع، إضافة إلى جزء من كشف 13/05 الخاص بمحافظتي الشمال وغزة.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدفعة يبلغ نحو 9846 مواطنًا، مؤكدة أن عملية التوزيع ستتم وفق آليات منظمة تضمن العدالة والشفافية في إيصال الخدمة للمواطنين المسجلين.

