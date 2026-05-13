مقتل مسنة وإصابة زوجها في اعتداء بغزة

13 مايو 2026 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
مقتل مسنة وإصابة زوجها بجراح خطيرة في اعتداء جنوبي مدينة غزة

قُتلت سيدة مسنة وأصيب زوجها بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، إثر تعرضهما لاعتداء بآلة حادة داخل منزلهما في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، وفق ما أكدته المديرية العامة للشرطة.

وأفادت الشرطة في بيانها بأن طواقمها تلقت بلاغًا بوقوع الحادثة داخل أحد المنازل في المنطقة، حيث تحركت فورًا قوة من المباحث والأدلة الجنائية إلى الموقع، وشرعت في جمع المعلومات والمعاينة الميدانية. وأضافت أن السيدة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، فيما نُقل زوجها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته وُصفت بالحرجة.

وأكدت المديرية العامة للشرطة أنها فتحت تحقيقًا شاملًا لمعرفة ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن فرق المباحث تعمل على تتبع خيوط الحادثة للوصول إلى الفاعلين في أسرع وقت ممكن. وتأتي هذه الجريمة في وقت تشدد فيه الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها لحفظ الأمن وحماية المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الشرطة الفلسطينية #المباحث العامة #مقتل سيدة #مقتل مسنة

